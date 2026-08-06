Дрони летять атакувати Росію, а в Україні готують допомогу бізнесам після атак. Хронологія війни – день 1625

6 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 6 серпня. Російські війська продовжують тиснути на фронті. За минулу добу сталось 216 бойових зіткнень. Тим часом ворог не припиняє терор українських міст.

Як проходить 1625-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Херсоні та Миколаєві було чутно вибухи.

Держава надасть бізнесу приміщення для розосередження складів — Сергій Корецький. Відповідне доручення вже отримали Міністерство економіки, АРМА та Фонд державного майна. Протягом трьох днів вони мають підготувати детальний перелік вільних об'єктів.

Понад 400 дронів летять атакувати Росію та тимчасово окуповані території.

Напрямок руху дронів

Про те, що відбувалося 5 серпня, читайте у трансляції: У росіян зупинився НПЗ, а в Одеській області є постраждалі через атаку. Хронологія війни – день 1624

Із ситуацією в Україні 4 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибухи у Києві та удар по території лікарні у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1623

Про новини та події 3 серпня "Телеграф" розповідав тут: Іран передумав бити по Україні, а у Дніпрі пожежа після прильоту. Хронологія війни – день 1622