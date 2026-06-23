Росіяни зменшили тиск на фронті та приймають нові удари дронів. Хронологія війни - день 1581

23 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі вівторок, 23 червня. Російський тиск на фронті відчутно зменшився у порівнянні з попередніми днями. Зокрема за минулу добу сталось 158 бойових зіткнень, найбільше припало на Покровський, Словʼянський та Гуляйпільський напрямки. Тим часом не припиняються повітряні атаки на Росію та тимчасово окуповані території.

Як проходить 1581-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Близько 250 БПЛА полетіли атакувати РФ та окуповані росіянами території, — монітори. У Криму по Кримському мосту вже перекрили рух авто. Тим часом після вибухів у Маріуполі почались перебої зі світлом.

Напрямок руху дронів, які летять атакувати Росію та окуповані території на карті

Російські "шахеди" фіксуються у напрямку Дніпра та Запоріжжя.

Про новини та події 22 червня "Телеграф" розповідав тут: Росіяни тікають з коси у Криму та вдарили КАБами по Сумах. Хронологія війни — день 1580

Про те, що відбувалося 21 червня, читайте у трансляції: Графіки відключень в Криму та підрив цивільних на Харківщині. Хронологія війни — день 1579

Ситуацією в Україні 20 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наслідки атаки на поштовий термінал під Харковом. Хронологія війни — день 1578