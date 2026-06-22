Зеленський обіцяє дрони на 3000 км, а Білорусь глушить зв'язок. Хронологія війни - день 1580

22 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі понеділок, 22 червня. Бої на фронти не вщухають — за минулу добу було зафіксовано більше 200 бойових зіткнень. Також не припиняються обстріли прикордонних областей.

Як проходить 1580-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російські пропагандисти пишуть, що Білорусь заглушила російського оператора "МТС" після погроз Зеленського. Раніше президент України казав, що якщо Білорусь не прибере ретранслятори протягом тижня, то це зробить Україна.

Крім того, Зеленський стверджував, що нові українські дрони діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисяч кілометрів: "Два нові дрони Fire Point уразили ціль, напряму – 2070 кілометрів. Вони будуть досягати 3 тисяч плюс. Це нові дрони. Ми будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їхні військові заводи, нафтові бази, газові сховища тощо".

У Севастополі так звані "власті" ухвалили рішення запровадити низку обмежувальних заходів. Під обмеження потрапили громадський транспорт, супермаркети та навіть масові заходи.

Тим часом карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої в Україні 22.06.2026

Про новини та події 21 червня "Телеграф" розповідав тут: Графіки відключень в Криму та підрив цивільних на Харківщині. Хронологія війни — день 1579

Про те, що відбувалося 20 червня, читайте у трансляції: Наслідки атаки на поштовий термінал під Харковом. Хронологія війни — день 1578

Ситуацією в Україні 19 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Нові заяви Трампа про Україну та позбавлення Зеленського польського ордену. Хронологія війни — день 1577