Ракети вдарили по важливому заводу у Росії. Його продукція допомагає вбивати українців (відео і карта)

Будівля отримала значні пошкодження

Близько опівдня у понеділок, 22 червня, у російському Воронежі стався ракетний удар по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів "Сборка" (АТ "ВЗПП-С"). Він виробляв компоненти для ракет Х-101, "Іскандер-К" та російської системи ППО ЗРГК "Панцир-С1".

Як повідомляє журналіст Денис Казанський, за попередніми даними, удар могло бути завдано ракетами "Фламінго". Офіційно цю інформацію не підтверджено.

В мережі з'явилися численні відео з місця. У заводу пошкоджено дах, виникла масштабна пожежа. Ймовірно, ракета була не одна, бо на кадрах видно два осередки горіння, з різних боків будівлі. В небо здіймаються величезні стовпи диму.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Що відомо про атакований завод "Сборка"

Як вказано на сайті war-sanctions.gur.gov.ua, акціонерне товариство "Воронізький завод напівпровідникових приладів — сборка" є провідним російським розробником і виробником дискретних напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем і силових модулів. Продукція заводу використовується для виробництва ракет Х-101, "Іскандер-К" та ЗРГК "Панцир-С1".

Завод напівпровідникових приладів Сборка бере участь у виробництві зброї

У рамках кооперації з виробництва ракет Х-101 здійснювало виробництво електронної компонентної бази, зокрема:

транзисторні збірки 1НТ251 4 NPN, які входять до складу блоку "УВК-208" ракети;

1НТ251 4 NPN, які входять до складу блоку "УВК-208" ракети; транзисторні матриці 2ТС622А, які входять до складу блоку УВК-208

У рамках кооперації з виробництва крилатої ракети 9М727 зі складу ОТРК "Искандер-К" виробляє та постачає напівпровідникові матриці. У рамках кооперації з виробництва бойової машини 72В6 ЗРГК "Панцирь-С1" (та його модифікацій) постачає діоди, транзисторні збірки тощо.

Як повідомляв "Телеграф", вночі та зранку у понеділок, 22 червня, Росію та окупований Крим атакували безпілотники. Столицю РФ Москву атакували близько 60 дронів, а у Криму за даними соцмереж, уражено будівлю прикордонної служби ФСБ РФ в Армянську та атаковано Таврійську ТЕС.