Ракеты ударили по важному заводу в России. Его продукция помогает убивать украинцев (видео и карта)

Здание получило значительные повреждения

Около полудня в понедельник, 22 июня, в российском Воронеже произошел ракетный удар по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов "Сборка" ( АО "ВЗПП-С"). Он производил компоненты для ракет Х-101, Искандер-К и российской системы ПВО ЗРГК "Панцирь-С1".

Как сообщает журналист Денис Казанский, по предварительным данным, удар мог быть нанесен ракетами "Фламинго". Официально эта информация не подтверждена.

В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша, возник масштабный пожар. Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны два очага горения, с разных сторон здания. В небо поднимаются огромные столбы дыма.

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Что известно об атакованном заводе "Сборка"

Как указано на сайте war-sanctions.gur.gov.ua, акционерное общество "Воронежский завод полупроводниковых приборов — сборка" является ведущим российским разработчиком и производителем дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Продукция завода используется для производства ракет Х-101, Искандер-К и ЗРГК "Панцирь-С1".

Завод полупроводниковых приборов "Сборка" участвует в производстве оружия

В рамках кооперации по производству ракет Х-101 осуществляло производство электронной компонентной базы, в частности:

транзисторные сборки 1НТ251 4 NPN, входящие в состав блока "УВК-208" ракеты;

1НТ251 4 NPN, входящие в состав блока "УВК-208" ракеты; транзисторные матрицы 2ТС622А, входящие в состав блока УВК-208

В рамках кооперации по производству крылатой ракеты 9М727 из состава ОТРК "Искандер-К" производит и снабжает полупроводниковые матрицы. В рамках кооперации по производству боевой машины 72В6 ЗРГК "Панцирь-С1" (и его модификаций) поставляет диоды, транзисторные сборки и т.д.

Как сообщал "Телеграф", ночью и утром в понедельник, 22 июня, Россию и оккупированный Крым атаковали беспилотники. Столицу РФ Москву атаковали около 60 дронов, а в Крыму по данным соцсетей, поражено здание пограничной службы ФСБ РФ в Армянске и атакована Таврическая ТЭС.