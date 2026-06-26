Давление россиян возле Константиновки и последствия атаки на Киев. Хронология войны – день 1584

26 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре пятница, 26 июня. Российские войска увеличивают давление на фронте. За минувшие сутки произошло 215 боевых столкновений. В то же время Украину может ожидать наступление с территории Беларуси.

Как проходит 1584-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне пытаются просочиться в Константиновку Донецкой области — эту информацию нам подтвердили в оперативном командовании "Схид". Однако там говорят, что оцепления или полуокружения города нет.

Константиновка на карте DeepState

В Дарницком районе Киева в результате удара РФ загорелись складские здания, ликвидация пожара продолжается, — ГСЧС. Как добавил мэр, два человека пострадали.

Около 300 БПЛА прямо сейчас летят атаковать РФ и временно оккупированный Крым.

Дроны летят атаковать Россию — карта

О новостях и событиях 25 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Взрыв в Сумах и помощь от Швеции. Хронология войны — день 1583

О происходящем 24 июня читайте в трансляции: Операция в Крыму идет по плану, а Украина может заставить Россию к миру. Хронология войны — день 1582

Ситуацией в Украине 23 июня можно ознакомиться в этом материале: Взрыв в Харькове и сбой в системе наблюдения за ракетами. Хронология войны — день 1581