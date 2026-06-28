Дрони та ракети летять атакувати Росію. Хронологія війни - день 1586

28 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі неділя, 28 червня. Російські окупанти не зменшують тиск на фронті, намагаючись просунутись у Донецькій та Запорізькій областях. Тим часом не припиняються атаки дронів на територію Росію та ТОТ.

Як проходить 1586-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Наслідки удару ракет "Фламінго" по заводу "Титан-Барикади" у Волгограді. Підприємство виробляє пускові установки для ракетних комплексів "Ярс", "Тополь-М" та "Іскандер-М", а також артилерійські стволи для САУ "Мста-С".

Наслідки удару ракет "Фламінго" по заводу "Титан-Барикади" у Волгограді

Наслідки удару ракет "Фламінго" по заводу "Титан-Барикади" у Волгограді

На територію Росії прямо зараз прямують дрони та ракети. За попередніми даними, понад 300 БпЛА у повітрі.

Про новини та події 27 червня "Телеграф" розповідав тут: Вибух у Харкові та наслідки атаки дронів на Чернігів. Хронологія війни — день 1585

Про те, що відбувалося 26 червня, читайте у трансляції: Атака на АЗС у Запоріжжі та вибухи у Сумах. Хронологія війни — день 1584

Ситуацією в Україні 25 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибух у Сумах та допомога від Швеції. Хронологія війни — день 1583