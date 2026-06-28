Дроны и ракеты летят атаковать Россию. Хронология войны — день 1586

28 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре воскресенье, 28 июня. Российские оккупанты не уменьшают давление на фронте, пытаясь продвинуться в Донецкой и Запорожской областях. Между тем, не прекращаются атаки дронов на территорию Россию и ТОТ.

Как проходит 1586-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Последствия удара ракет "Фламинго" по заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде. Предприятие производит пусковые установки для ракетных комплексов "Ярс", "Тополь-М" и "Искандер-М", а также артиллерийские стволы для САУ "Мста-С".

Последствия удара ракет "Фламинго" по заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде

Последствия удара ракет "Фламинго" по заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде

На территорию России прямо сейчас направляются дроны и ракеты. По предварительным данным, более 300 БПЛА в воздухе.

О новостях и событиях 27 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Взрыв в Харькове и последствия атаки дронов на Чернигов. Хронология войны — день 1585

О происходящем 26 июня читайте в трансляции: Атака на АЗС в Запорожье и взрывы в Сумах. Хронология войны — день 1584

Ситуацией в Украине 25 июня можно ознакомиться в этом материале: Взрыв в Сумах и помощь Швеции. Хронология войны — день 1583