Украина хочет производить ракеты SCALP, а в оккупированном Донецке взрывы. Хронология войны – день 1588

30 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре вторник, 30 июня. Российские оккупанты уменьшают давление на фронте. За минувшие сутки было зафиксировано 184 боевых столкновения. В то же время, самыми горячими остаются Славянское и Покровское направления. Примечательно, что на Гуляйпольском отрезке фронта произошла только одна атака, хотя на днях раньше их было десятки.

Как проходит 1588-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во временно оккупированном Донецке слышны взрывы. Предварительно известно, что около 400 дронов полетели атаковать Россию и ТОТ.

Украина ведет переговоры с Францией по получению лицензии на производство крылатых ракет SCALP (Storm Shadow в британской версии), — министр обороны Федоров.

Это высокоточная франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух — земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, защищенных мощной противовоздушной обороной.

Характеристики

Дальность полета: Экспортные варианты, поставляемые в Украину, имеют дальность от 250 до 290 км. Базовые версии способны поражать цели на расстоянии более 560 км.

Экспортные варианты, поставляемые в Украину, имеют дальность от 250 до 290 км. Базовые версии способны поражать цели на расстоянии более 560 км. Боевая часть: Мощная тандемная боевая часть типа BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) весом 450 кг . Она может пробивать тяжелую броню и глубокие бетонные укрепления (бункеры) перед детонацией основного заряда.

Мощная тандемная боевая часть типа BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) весом . Она может пробивать тяжелую броню и глубокие бетонные укрепления (бункеры) перед детонацией основного заряда. Скорость: Дозвуковая (около 1000 км/ч или 0,8 Маха).

Дозвуковая (около 1000 км/ч или 0,8 Маха). Высота полета: Осуществляется на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности, что делает его малозаметным для вражеских радаров.

Осуществляется на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности, что делает его малозаметным для вражеских радаров. Система наведения: Комбинированная – инерционная навигация, GPS и инфракрасное самонаведение (тепловизионная камера) на конечном участке траектории для максимальной точности.

Особенности применения

Принцип "выстрелил-забыл": После запуска из самолета-носителя ракета летит полностью автономно.

После запуска из самолета-носителя ракета летит полностью автономно. Маршрут: Перед пуском в память ракеты загружается 3D модель цели и местности. При потере цели или угрозы для гражданских предусмотрена функция самоликвидации.

Перед пуском в память ракеты загружается 3D модель цели и местности. При потере цели или угрозы для гражданских предусмотрена функция самоликвидации. Носители: Для запусков ВСУ адаптировали под крылатые ракеты свои бомбардировщики и истребители советского образца (например, Су-24М), также рассматривается возможность использования самолетов западного типа.

С ситуацией в Украине 29 июня можно ознакомиться в этом материале: Дедлайн РФ на захват Донбасса и перебои со светом в Сумах. Хронология войны – день 1587

О новостях и событиях 28 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Странные заявления Путина о фронте, в Москве ввели ограничения на отпуск топлива. Хронология войны — день 1586

О происходящем 27 июня читайте в трансляции: Взрыв в Харькове и последствия атаки дронов на Чернигов. Хронология войны — день 1585