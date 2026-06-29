Почти вся РФ погрузилась в топливный кризис, масштабнейший пожар на НПЗ в Краснодарском крае. Хронология войны – день 1586
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29 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре понедельник, 29 июня. Российские оккупанты не уменьшают давление на фронте, продолжают терроризировать ударами тыловые украинские города и области. Между тем, не прекращаются атаки дронов на территорию Россию и временно оккупированные ею территории Украины.
Как проходит 1587-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале:
00:00 По подсчетам экономического обозревателя Станимира Добрева, перебои с топливом уже фиксируются в 90% русских регионов, в которых проживает 95% населения РФ.
Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае достигла 20 тысяч квадратных метров.
Согласно данным OSINT-исследователя Radio & Nukes, дым от пожара растянулся на сотни километров и является самым длинным дымным следом за всю историю украинских ударов по РФ.
С ситуацией в Украине 28 июня можно ознакомиться в этом материале: Странные заявления Путина о фронте в Москве ввели ограничения на отпуск топлива. Хронология войны – день 1586
О новостях и событиях 27 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Взрыв в Харькове и последствия атаки дронов на Чернигов. Хронология войны — день 1585
О происходящем 26 июня читайте в трансляции: Атака на АЗС в Запорожье и взрывы в Сумах. Хронология войны — день 1584