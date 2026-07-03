В Симферополе взрывы, а дроны летят атаковать Россию. Хронология войны – день 1591

3 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 3 июля. Российские оккупанты продолжают атаковать Украину. Также напряженной остается ситуация на фронте. За минувшие сутки произошло 224 боевых столкновения.

Как проходит 1591-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во временно оккупированном Симферополе раздаются взрывы. Предварительно известно, что дроны улетели атаковать Россию и оккупированные территории. В Москве уже приостановил работу аэропорт.

Польские МиГ-29, которые должна была получить Украина, пойдут на утилизацию, — Wirtualna Polska со ссылкой на правительство. Напомним, что Варшава хотела получить украинские беспилотные технологии, но Украина отказала.

С ситуацией в Украине 2 июля можно ознакомиться в этом материале: Число погибших в Киеве продолжает расти, а россияне атакуют Кривой Рог. Хронология войны – день 1590

О новостях и событиях 1 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Дроны атакуют Киев, а россияне подняли бомбардировщики. Хронология войны – день 1589

О происходящем 30 июня читайте в трансляции: Взрывы в Московской области и угроза обстрела. Хронология войны – день 1588