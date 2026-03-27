География ударов по России увеличивается. Дроны снова атаковали важные порты в Ленобласти (видео)

Беспилотники бьют по важным российским портам

В ночь на 27 марта дроны атаковали две области России и оккупированный Крым. Были нанесены повторные удары по нефтеналивным портам Усть-Луга и Приморск (Ленинградская область РФ), а также под удар попал химический завод "Апатит" в Череповце (Вологодская область), производящий аммиачную селитру, которая является компонентом взрывчатых веществ.

Атака дронов на Россию 27 марта — что известно

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко показал карту географии ночных ударов по России в ночь на пятницу. Кроме Ленинградской и Вологодской областей, вражеская ПВО работала в разных районах оккупированного полуострова Крым.

Кроме того, фиксировалась работа российской ПВО над территориями Брянской, Смоленской, Белгородской, Курской и Псковской областей. Также — над столичным Московским регионом.

География атаки дронов на РФ 27.03.2026

Ленинградская область:

Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что в результате атаки поражены порты Приморск и Усть-Луга. На месте ударов вспыхнули пожары.

Этот регион атакован третью ночь подряд. Оба порта являются самыми крупными в регионе и составляют значительную долю экспорта нефтепродуктов Российской Федерации. В обоих после предварительных ударов возникли пожары, после атаки в ночь на 27 марта разгорелось еще больше.

Пожары в портах Усть-Луга и Приморск после атаки 27 марта

Вид на пожар в порту Усть-Луги со стороны Эстонии

Череповец:

Атаковано предприятие АО "Апатит" — Череповецкий химический кластер группы "ФосАгро". Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о 8 прилетах (не обломках) в промзоне в Череповце.

Ленинградская область под атакой уже третью ночь за неделю

Дроны атаковали Ленинградскую область также по ночам 23 и 25 марта. Удары наносят по ключевым портам, обеспечивающим экспорт российской нефти через Балтийское море.

В ночь на 23 марта беспилотники ударили по порту Приморск в Ленинградской области, там вспыхнул пожар. Генштаб ВСУ заявил о поражении нефтяного терминала "Транснефть" в порту Приморск, поврежден как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура.

В ночь на 25 марта беспилотники посетили порт Усть-Луга, возник пожар. Также удары понес порт в городе Выборг Ленинградской области РФ. Там было поражено судно. В СБУ подтвердили атаку дальнобойными дронами Центра спецопераций "Альфа", преодолевших более 900 километров и "успешно отработавших по целям".

