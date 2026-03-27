Географія ударів по Росії ширшає. Дрони знову атакували важливі порти у Ленобласті (відео)

Безпілотники б'ють по важливих російських портах

В ніч на 27 березня дрони атакували дві області Росії та окупований Крим. Було завдано повторних ударів по нафтоналивних портах Усть-Луга та Приморськ (Ленінградська область РФ), а також під удар потрапив хімічний завод "Апатит" у Череповці (Вологодська область), який виробляє аміачну селітру, що є компонентом вибухових речовин.

Атака дронів на Росію 27 березня — що відомо

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко показав карту географії нічних ударів по Росії в ніч на п'ятницю. Окрім Ленінградської та Вологодської областей, ворожа ППО працювала в різних районах окупованого півострова Крим.

Окрім того, фіксувалась робота російської ППО над територіями Брянської, Смоленської, Бєлгородської, Курської та Псковської областей. Також — над столичним Московським регіоном.

Географія атаки дронів на РФ 27.03.2026

Ленінградська область:

Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що внаслідок атаки уражено порти Приморськ і Усть-Луга. На місці ударів спалахнули пожежі.

Цей регіон атакований третю ніч поспіль. Обидва порти є найбільшими в регіоні та становлять значну частку експорту нафтопродуктів Російської Федерації. В обох після попередніх ударів виникли пожежі, після атаки в ніч на 27 березня розгорілося ще більше.

Пожежі в портах Усть-Луга та Приморськ після атаки 27 березня

Вигляд на пожежу в порту Усть-Луги з боку Естонії

Череповець:

Атаковано підприємство АТ "Апатит" — Череповецький хімічний кластер групи "ФосАгро". Губернатор Вологодської області Георгій Філімонов заявив про 8 прильотів (не уламків) у промзоні в Череповці.

Ленінградська область під атакою вже третю ніч за тиждень

Дрони атакували Ленінградську область також ночами 23 та 25 березня. Ударів завдають по ключових портах, які забезпечують експорт російської нафти через Балтійське море.

У ніч проти 23 березня безпілотники вдарили по порту Приморськ у Ленінградській області, там спалахнула пожежа. Генштаб ЗСУ заявив про ураження нафтового термінала "Транснефть" у порту Приморськ, було пошкоджено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру.

В ніч на 25 березня безпілотники навідалися до порту Усть-Луга, виникла пожежа. Також ударів зазнав порт у місті Виборг Ленінградської області РФ. Там було уражено судно. В СБУ підтвердили атаку далекобійними дронами Центру спецоперацій "Альфа", які подолали понад 900 кілометрів і "успішно відпрацювали по цілях".

