НПЗ у російському Туапсе знову підпалили добрі дрони, місто вже стало мемом (фото і відео)

Може палати чотири резервуари

У ніч на вівторок, 28 квітня, безпілотники знову атакували Туапсе (Краснодарський край Росії) де росіяни лише нещодавно ліквідували пожежу після попередніх масованих обстрілів. Під удар, ймовірно, знову потрапили місцевий нафтопереробний завод та порт.

Після вибухів знову виникла масштабна пожежа. Як повідомляє Telegram-канал Supernova+, знову було атаковано резервуари з нафтою. Активно працювала ворожа ППО, але уникнути нового займання не вдалося. За інформацією місцевих жителів може палати до чотирьох резервуарів.

Оперштаб Краснодарського краю підтвердив, що у Туапсе через падіння уламків безпілотників сталася пожежа на НПЗ. Постраждалих нібито немає, а займання ліквідовують понад 100 рятувальників.

Місцеві скаржаться на відсутність укриттів

Мешканці Туапсе нарікають, що попри регулярні атаки в місті немає укриттів. Вони з іронією пропонують переміщати в центр Туапсе дольмени з лісу, бо мабуть, інших укриттів не буде. Дольмени — це стародавні похоронні та культові споруди складені з великих каменів. Вони можуть захистити від уламків.

Туапсе вже стало мемом

Добрі дрони так часто навідуються до цього російського міста, що воно вже стало мемом. В Україні вже з'явилися нові жарти щодо чергового "підпалу" НПЗ в Туапсе. Адже цей об'єкт був вкотре атакований буквально тиждень тому і росіяни лише нещодавно загасили там пожежу, і от НПЗ знов палає після нальоту дронів.

Туапсинський НПЗ регулярно потрапляє під удари

Перша масована безпілотна атака на цей завод сталася ще 25 січня 2024 року. За 2024 рік НПЗ у Туапсе потрапляв під удари ще три рази. У 2025 його також було атаковано щонайменше тричі — у березні та два рази у листопаді. У січні 2026 Туапсинський НПЗ знову відвідали добрі дрони, а за квітень цього року, це вже третя атака на завод.

Що відомо про НПЗ у Туапсе

Туапсинський нафтопереробний завод (ТНПЗ) – стратегічно важливе підприємство "Роснєфті". Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що спеціалізується на первинній переробці нафти. Відстань між ним та кордоном України близько 450 км.

Він — єдиний на чорноморському узбережжі Росії. За проєктної потужності 12 млн тонн фактично на заводі переробляють 8,6 млн тонн сировини. Це найстаріший російський нафтопереробний завод, збудований ще у 1929 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 18 квітня дрони атакували одразу два нафтопереробних заводи в Росії — у містах Новокуйбишевськ та Сизрань Самарської області. Волонтер та блогер Сергій Стерненко тоді попередив окупантів, що ці атаки — лише початок.