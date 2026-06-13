В Криму після потужних вибухів палають ключові підстанції. Окупанти перекрили Кримський міст (відео)

Вибухм чув весь окупований півострів

В ніч на суботу, 13 червня, в окупованому Криму пролунали численні вибухи. За попередніми даними, дві ракети або реактивні дрони вдарили по електропідстанціях у містах Красноперекопськ та Армянськ, після чого там виникли пожежі.

Красноперекопськ

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", потужно горить підстанція 220/35/10 кВ "Красноперекопськ". Пожежа посилилася і також фіксується на території бромного заводу, що розташовано поруч.

Геолокація місця атаки. Фото: Кримський вітер

Осередки горіння. Фото: Кримський вітер

Місця прильотів. Фото: Кримський вітер

Як розповіли очевидці, у районі підстанції було два вибухи, ворожа ППО нічого не збила. Тривогу увімкнули лише після вибуху.

ПС 220/35/10 кВ "Красноперекопськ" (вузлова підстанція високої напруги) — це ключовий об'єкт енергетичної інфраструктури в північному Криму. Вона забезпечує електропостачання міста Красноперекопськ, Армянськ та прилеглих районів, а також живлення промислових об'єктів. Її вже було атаковано 8 травня.

Армянськ

В місті Армянськ після вибухів горить потужна електропідстанція, також фіксуються осередки пожежі на території заводу "Кримський Титан". На ПС 220 кВ "Титан" фіксується сильна пожежа. На ПАТ "Кримський Титан" осередки горіння фіксуються на всій території заводу.

Геолокація місця ураження. Фото: Кримський вітер

Зона обстрілу. Фото: Кримський вітер

Що потрапило під удар. Фото: Кримський вітер

До окупації Криму підстанція ПС 220 кВ "Титан" була головною сполучною ланкою для перетікання потужності з України (по лінії Каховка — Титан). Після інтеграції в енергосистему Росії ПС була модернізована.

Вибухи у Севастополі та перекриття Кримського мосту

Вибухи вночі та зранку лунали також у Севастополі. Над Сімферополем пролітали дрони. На аеродромі "Кача" була стрілянина — намагалися збити безпілотники. З боку "Качі" пролунало два потужних вибухи. Також їх чули в районі мису Фіолент. Рано вранці на тлі масованої атаки окупанти перекрили Кримський міст.

Як розповідав "Телеграф", волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула поділився своїм баченням, чи скоро окупанти "звалять" з Криму.