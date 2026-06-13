В Крыму после мощных взрывов пылают ключевые подстанции. Оккупанты перекрыли Крымский мост (видео)

Взрывы слышал весь оккупированный полуостров

В ночь на субботу, 13 июня, в оккупированном Крыму прогремели многочисленные взрывы. По предварительным данным, ракеты или реактивные дроны ударили по электроподстанциям в городах Красноперекопске и Армянске, после чего там возникли пожары.

Красноперекопск

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", мощно горит подстанция 220/35/10 кВ "Красноперекопск". Пожар усилился и также фиксируется на территории рядом расположенного бромного завода.

Геолокация места атаки. Фото: Крымский ветер

Очаги горения. Фото: Крымский ветер

Места прилетов. Фото: Крымский ветер

Как рассказали очевидцы, в районе подстанции было два взрыва, вражеская ПВО ничего не сбила. Тревогу включили только после взрыва.

ПС 220/35/10 кВ "Красноперекопск" (узловая подстанция высокого напряжения) — это ключевой объект энергетической инфраструктуры в северном Крыму. Она обеспечивает электроснабжение города Красноперекопска, Армянска и прилегающих районов, а также питание промышленных объектов. Она уже была атакована 8 мая.

Армянск

В городе Армянск после взрывов горит мощная электроподстанция, также фиксируются очаги пожара на территории завода "Крымский Титан". На ПС 220 кВ Титан фиксируется сильный пожар. На ПАО "Крымский Титан" очаги горения фиксируются по всей территории завода.

Геолокация места поражения. Фото: Крымский ветер

Зона обстрела. Фото: Крымский ветер

Что попало под удар. Фото: Крымский ветер

До оккупации Крыма подстанция ПС 220 кВ "Титан" была главным связующим звеном для перетекания мощности из Украины (по линии Каховка — Титан). После интеграции в энергосистему России ПС была модернизирована.

Взрывы в Севастополе и перекрытие Крымского моста

Взрывы ночью и утром звучали также в Севастополе. Над Симферополем пролетали дроны. На аэродроме "Кача" была стрельба — пытались сбить беспилотники. Со стороны "Качи" раздались два мощных взрыва. Также их слышали в районе мыса Фиолент. Ранним утром на фоне массированной атаки оккупанты перекрыли Крымский мост.

Как рассказывал "Телеграф", волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула поделился своим видением, скоро ли оккупанты "свалят" из Крыма.