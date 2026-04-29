Приліт у Харкові та вибухи біля аеродромів у Криму. Хронологія війни - день 1526

29 квітня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі середа, 29 квітня. Російський тиск на фронті триває. Найгарячіше на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Тим часом монітори повідомляють про загрозу дронової атаки, адже були зафіксовані пуски БПЛА з кількох напрямків.

Як проходить 1526-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Харкові на місці прильоту спалахнула пожежа. Як повідомив мер Терехов, ворог наніс удар дроном по інфраструктурному обʼєкту в Основ'янському районі міста.

Тим часом на території тимчасово окупованого Криму лунають вибухи. Під ударом, ймовірно, аеродроми окупантів "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське".

