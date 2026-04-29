Нові далекобійні санкції України: що треба знати про удар по Пермі (деталі, фото та карта)
Російська влада визнала влучання, під удар потрапив важливий об'єкт нафтової системи
Зранку у середу, 29 квітня, у російському місті Перм пролунали вибухи. Українські дрони атакували нафтовий об'єкт, виникла грандіозна пожежа: місто затягнув густий чорний дим.
Оновлено 11:50 Президент України Володимир Зеленський написав, що генерал-майора Євгеній Хмара у доповіді розповів про новий етап застосування української зброї для обмеження потенціалу російської війни.
Вдячний хлопцям із СБУ за влучність. Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту, — зазначив глава держави
Він додав, що результати далекобійних санкцій очевидні для всіх. Як і те, що Росії треба закінчувати свою війну.
Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві
Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив удар дроном та займання "на одній з промислових ділянок". Цікаво, що російська влада визнає влучання, а не розповідає про "уламки".
За даними Telegram-каналу Exilenova+, горить вузлова станція системи "Транснефть". Вона відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами.
Задимлення настільки сильне, що небо стало чорним посеред дня. В мережі з'явилися кадри на яких видно, що день у Пермі перетворився на ніч.
Що відомо про вузлову станцію "Транснефть", що потрапила під удар
Цей об'єкт відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами. На цій станції знаходяться одні з найбільших російських резервуарів.
Через станцію проходять потоки в напрямку Пермського НПЗ і інших промислових центрів та експортної інфраструктури РФ. Далі сировина заходить у загальну систему транспортування і може прямувати до портів Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ і Туапсе.
Найближчою до Пермі є північно-східна ділянка кордону — зокрема Сумська область (райони міст Середина-Буда або Шостка). Відстань звідти до Пермі понад 1500 км.
Продовжує палати також Туапсе
Дрони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії в ніч на 28 квітня. Це була третя атака на об'єкт у квітні.
Після удару 20 квітня виникла багатоденна пожежа та витік нафти в море. В Туапсе кілька разів випадав "нафтовий дощ". Після атаки 28 квітня пожежа розгорілася з новою силою, місцева влада запровадила регіональний режим надзвичайної ситуації, в місті перебої з водою. Станом на ранок 29 квітня, пожежа на НПЗ у Туапсе триває.
Як розповідав "Телеграф", мережею несуться меми про удар по Туапсе. Сміються, що навіть Путін скоро почорніє.