Нові далекобійні санкції України: що треба знати про удар по Пермі (деталі, фото та карта)

Російська влада визнала влучання, під удар потрапив важливий об'єкт нафтової системи

Зранку у середу, 29 квітня, у російському місті Перм пролунали вибухи. Українські дрони атакували нафтовий об'єкт, виникла грандіозна пожежа: місто затягнув густий чорний дим.

Оновлено 11:50 Президент України Володимир Зеленський написав, що генерал-майора Євгеній Хмара у доповіді розповів про новий етап застосування української зброї для обмеження потенціалу російської війни.

Вдячний хлопцям із СБУ за влучність. Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту, — зазначив глава держави

Він додав, що результати далекобійних санкцій очевидні для всіх. Як і те, що Росії треба закінчувати свою війну.

Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві Володимир Зеленський

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив удар дроном та займання "на одній з промислових ділянок". Цікаво, що російська влада визнає влучання, а не розповідає про "уламки".

За даними Telegram-каналу Exilenova+, горить вузлова станція системи "Транснефть". Вона відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами.

Під удар потрапила станція з перекачки нафти

Геолокація удару

Задимлення настільки сильне, що небо стало чорним посеред дня. В мережі з'явилися кадри на яких видно, що день у Пермі перетворився на ніч.

Небо стало чорним

Здається, що посеред дня настала ніч

Що відомо про вузлову станцію "Транснефть", що потрапила під удар

Цей об'єкт відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами. На цій станції знаходяться одні з найбільших російських резервуарів.

Через станцію проходять потоки в напрямку Пермського НПЗ і інших промислових центрів та експортної інфраструктури РФ. Далі сировина заходить у загальну систему транспортування і може прямувати до портів Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ і Туапсе.

Найближчою до Пермі є північно-східна ділянка кордону — зокрема Сумська область (райони міст Середина-Буда або Шостка). Відстань звідти до Пермі понад 1500 км.

Відстань між Україною та Туапсе

Продовжує палати також Туапсе

Дрони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії в ніч на 28 квітня. Це була третя атака на об'єкт у квітні.

Після удару 20 квітня виникла багатоденна пожежа та витік нафти в море. В Туапсе кілька разів випадав "нафтовий дощ". Після атаки 28 квітня пожежа розгорілася з новою силою, місцева влада запровадила регіональний режим надзвичайної ситуації, в місті перебої з водою. Станом на ранок 29 квітня, пожежа на НПЗ у Туапсе триває.

Як розповідав "Телеграф", мережею несуться меми про удар по Туапсе. Сміються, що навіть Путін скоро почорніє.