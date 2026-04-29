Укр

Новые дальнобойные санкции Украины: что нужно знать об ударе по Перми (детали, фото и карта)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Пермь накрыла тьма посреди дня Новость обновлена 29 апреля 2026, 12:00
Российские власти признали попадание, под удар попал важный объект нефтяной системы

Утром в среду, 29 апреля, в российском городе Пермь прогремели взрывы. Украинские дроны атаковали нефтяной объект, возник грандиозный пожар: город затянул густой черный дым.

Обновлено 11:50 Президент Украины Владимир Зеленский написал, что генерал-майора Евгений Хмара в докладе рассказал о новом этапе применения украинского оружия для ограничения потенциала российской войны.

Благодарен ребятам из СБУ за меткость. Расстояние по прямой – более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые ответы на российский террор. Важно, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта, – написал глава государства

Он добавил, что результаты дальнобойных санкций очевидны для всех. Как и то, что России нужно заканчивать свою войну.

Пора переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве

Владимир Зеленский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил удар дроном и возгорание "на одном из промышленных участков". Интересно, что российские власти признают попадание, а не рассказывают об "обломках".

По данным Telegram-канала Exilenova+, горит узловая станция системы "Транснефть". Она отвечает за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

Дрон нанес удар по станции по перекачке нефти в Перми
Геолокация удара

Задымление настолько сильное, что небо стало черным посреди дня. В сети появились кадры, на которых видно, что день в Перми превратился в ночь.

Дрон ударил по нефтяной станции в городе Пермь, возник пожар
Что известно об узловой станции "Транснефть", попавшей под удар

Этот объект отвечает за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам. На этой станции находятся одни из самых больших российских резервуаров.

Через станцию проходят потоки в направлении Пермского НПЗ и других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ. Далее сырье входит в общую систему транспортировки и может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе.

Ближайший к Перми северо-восточный участок границы — в частности Сумская область (районы городов Середина-Буда или Шостка). Расстояние оттуда до Перми более 1500 км.

Відстань між Україною та містом Перм, карта
Відстань між Україною та містом Перм

Продолжает палаты также Туапсе

Дроны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России в ночь на 28 апреля. Это была третья атака на объект в апреле.

После удара 20 апреля возник многодневный пожар и утечка нефти в море. В Туапсе несколько раз выпадал "нефтяной дождь". После атаки 28 апреля пожар разгорелся с новой силой, местные власти ввели региональный режим чрезвычайной ситуации, в городе перебои с водой. По состоянию на утро 29 апреля пожар на НПЗ в Туапсе продолжается.

Как рассказывал "Телеграф", по сети несутся мемы об ударе по Туапсе. Смеются, что даже Путин скоро почернеет.

Теги:
#Пожар #Россия #Нефть #Пермь #Атака