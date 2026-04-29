Новые дальнобойные санкции Украины: что нужно знать об ударе по Перми (детали, фото и карта)

Российские власти признали попадание, под удар попал важный объект нефтяной системы

Утром в среду, 29 апреля, в российском городе Пермь прогремели взрывы. Украинские дроны атаковали нефтяной объект, возник грандиозный пожар: город затянул густой черный дым.

Обновлено 11:50 Президент Украины Владимир Зеленский написал, что генерал-майора Евгений Хмара в докладе рассказал о новом этапе применения украинского оружия для ограничения потенциала российской войны.

Благодарен ребятам из СБУ за меткость. Расстояние по прямой – более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые ответы на российский террор. Важно, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта, – написал глава государства

Он добавил, что результаты дальнобойных санкций очевидны для всех. Как и то, что России нужно заканчивать свою войну.

Пора переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве Владимир Зеленский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил удар дроном и возгорание "на одном из промышленных участков". Интересно, что российские власти признают попадание, а не рассказывают об "обломках".

По данным Telegram-канала Exilenova+, горит узловая станция системы "Транснефть". Она отвечает за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

Под удар попала станция по перекачке нефти

Геолокация удара

Задымление настолько сильное, что небо стало черным посреди дня. В сети появились кадры, на которых видно, что день в Перми превратился в ночь.

Небо стало черным

Кажется, что в среду наступила ночь

Что известно об узловой станции "Транснефть", попавшей под удар

Этот объект отвечает за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам. На этой станции находятся одни из самых больших российских резервуаров.

Через станцию проходят потоки в направлении Пермского НПЗ и других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ. Далее сырье входит в общую систему транспортировки и может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе.

Ближайший к Перми северо-восточный участок границы — в частности Сумская область (районы городов Середина-Буда или Шостка). Расстояние оттуда до Перми более 1500 км.

Відстань між Україною та містом Перм

Продолжает палаты также Туапсе

Дроны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России в ночь на 28 апреля. Это была третья атака на объект в апреле.

После удара 20 апреля возник многодневный пожар и утечка нефти в море. В Туапсе несколько раз выпадал "нефтяной дождь". После атаки 28 апреля пожар разгорелся с новой силой, местные власти ввели региональный режим чрезвычайной ситуации, в городе перебои с водой. По состоянию на утро 29 апреля пожар на НПЗ в Туапсе продолжается.

Как рассказывал "Телеграф", по сети несутся мемы об ударе по Туапсе. Смеются, что даже Путин скоро почернеет.