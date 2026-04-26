Дрони летять атакувати Росію, а у Севастополі вибухи. Хронологія війни - день 1523

На календарі неділя, 26 квітня. Російські окупанти не припиняють атакувати українські міста. Після масштабного обстрілу тривають нальоти дронів. Тим часом тиск на фронті значно зменшився — за минулу добу сталось 125 бойових зіткнень, у той час, як минулий показник був у понад 200 боїв. Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими.

Як проходить 1523-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Києві та Сумах оголошено повітряну тривогу через ворожі дрони. Повітряні Сили ЗС України інформують, що дрони прямують повз Броварський район. На Сумщині зафіксована група БпЛА, яка прямує курсом на Конотоп.

Більше 300 БПЛА летять на Росію. Тим часом у Севастополі, тимчасово окупований Крим, було чутно вибухи.

Напрямок руху дронів, які летять на Росію

У Дніпрі на місці вибуху спалахнула пожежа. Попередньо відомо про влучання у цивільну інфраструктуру.

Пожежа після вибуху у Дніпрі

Внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних мешканців Сумщини. Це 48-річний та 72-річний чоловіки. Щирі співчуття рідним та близьким.

Ворог завдав удару по цивільним на території Білопільської громади – поблизу одного з населених пунктів, менш ніж за 5 км від державного кордону з РФ.

