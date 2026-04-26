Дроны летят атаковать Россию, а в Севастополе взрывы. Хронология войны — день 1523

На календаре воскресенье, 26 апреля. Российские оккупанты не прекращают атаковать украинские города. После масштабных обстрелов продолжаются налеты дронов. Тем временем давление на фронте значительно уменьшилось — за минувшие сутки произошло 125 боевых столкновений, в то время как прошлый показатель был более чем 200 боев. Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими.

Как проходит 1523-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Киеве и Сумах объявлена ​​воздушная тревога из-за вражеских дронов. Воздушные Силы ВС Украины информируют, что дроны следуют мимо Броварского района. В Сумской области зафиксирована группа БпЛА, которая следует курсом на Конотоп.

Более 300 БПЛА улетают в Россию. Тем временем в Севастополе, временно оккупированный Крым, были слышны взрывы.

В Днепре на месте взрыва вспыхнул пожар. Предварительно известно о попадании в гражданскую инфраструктуру.

В результате атаки российского дрона погибли двое гражданских жителей Сумщины. Это 48-летний и 72-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким.

Враг нанес удар по гражданским на территории Белопольского общества – вблизи одного из населенных пунктов, менее чем в 5 км от государственной границы с РФ.

