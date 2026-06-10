"Фламінго" прилетіли? Завод, який робить компоненти для "Шахедів" та "Калібрів" палає після удару (фото і відео)

Відстань до цілі — близько 1500 км

Під ранок 10 червня у російському місті Чебоксари (столиця Чуваської Республіки РФ) прогриміла серія потужних вибухів, після яких здійнявся чорний дим. За попередніми даними, під ракетним ударом опинився завод "ВНИИР-Прогресс", що випускає компоненти для російської зброї.

Про атаку на "ВНИИР-Прогресс" повідомляє Telegram-канал Supernova+. За його даними, ударів нібито було завдано українськими ракетами FP-5 "Фламінго".

Канал публікує відео та фото прольоту ракети. Після вибухів (було дві хвилі атак) в небо здійнявся густий дим. Також з'явилися кадри наслідків атаки.

Ракета, схожа на "Фламінго" атакувала Чебоксари. Фото: Supernova+

Яскраві наслідки атаки. Фото: Exilenova+

Дим над заводом після ударів. Фото: Exilenova+

Дим видно здалеку. Фото: Exilenova+

Результати ударів. Фото: Exilenova+

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Засновник FirePoint (українська компанія, яка займається розробкою та виробництвом далекобійного ударного озброєння) Денис Штілерман опублікував фото пуску ракети. Коментарів він не додав — лише три крапки та смайлик.

Завод "ВНИИР-Прогресс" бере участь у виробництві "шахедів", ракет та не лише

Удар та пожежу на оборонному підприємству "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах підтвердив OSINT-аналіз Telegram-каналу ASTRA. Завод розташовано за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.

Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS та Galileo модулів типу "Комета", які застосовуються в "шахедах" а також ракетах "Іскандер-М" і "Калібр". Крім того, вони захищають російські дрони від українських засобів РЕБ.

Це не перша атака на "ВНИИР-Прогресс", завод двічі потрапив під атаку 5 травня. Після попереднього удару президент України Володимир Зеленський казав, що "ВНИИР-Прогресс" виробляє системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки.

Цікаво, що після попередніх атак росіяни намагалися захистити підприємство. Як видно на кадрах, адміністративна будівля заводу захищена сітками, на території підприємства збудовані металеві вежі, на які над усією територією натягнуто сітки після попередньої атаки. Однак вочевидь, це не спрацювало — ракетам сітки не перепона.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 8 червня дрони масовано атакували Новоросійськ (Краснодарський край РФ). Після численних вибухів виникла пожежа на нафтосховищі, палав резервуарний парк на території промислового майданчика "Грушова" ("Грушова балка").