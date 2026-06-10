"Фламинго" прилетели? Завод, который производит компоненты для "Шахедов" и "Калибров" пылает после удара (фото и видео)

Расстояние до цели – около 1500 км

Под утро 10 июня в российском городе Чебоксары (столица Чувашской Республики РФ) прогремела серия мощных взрывов, после которых поднялся черный дым. По предварительным данным, под ракетным ударом оказался завод "ВНИИР-Прогресс", выпускающий компоненты для российского оружия.

Об атаке на ВНИИР-Прогресс сообщает Telegram-канал Supernova+. По его данным, удары якобы были нанесены украинскими ракетами FP-5 "Фламинго".

Канал публикует видео и фото пролета ракеты. После взрывов (было две волны атак) в небо поднялся густой дым. Также появились кадры последствий атаки.

Ракета, похожая на "Фламинго", атаковала Чебоксары. Фото: Supernova+

Яркие последствия атаки. Фото: Exilenova+

Дым над заводом после ударов. Фото: Exilenova+

Дым виден издалека. Фото: Exilenova+

Результаты ударов. Фото: Exilenova+

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Основатель FirePoint (украинская компания, занимающаяся разработкой и производством дальнобойного ударного вооружения) Денис Штиллерман опубликовал фото пуска ракеты. Комментариев он не добавил — только троеточие и смайлик.

Завод "ВНИИР-Прогресс" принимает участие в производстве "шахедов", ракет, и не только

Удар и пожар на оборонном предприятии ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах подтвердил OSINT-анализ Telegram-канала ASTRA. Завод расположен в более чем 1500 километрах от границы с Украиной.

Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", применяемых в "шахедах", а также ракетах "Искандер-М" и "Калибр". Кроме того, они защищают российские дроны от украинских средств РЕБ.

Это не первая атака на "ВНИИР-Прогресс", завод дважды попал под атаку 5 мая. После предыдущего удара президент Украины Владимир Зеленский говорил, что предприятие производит системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Завод поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники.

Интересно, что после прошлых атак россияне пытались защитить предприятие. Как видно на кадрах, административное здание завода защищено сетками, на территории предприятия построены металлические башни, на которые над всей территорией натянута сетка после предварительной атаки. Однако очевидно, это не сработало — ракетам сетки не преграда.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 8 июня дроны массированно атаковали Новороссийск (Краснодарский край РФ). После многочисленных взрывов возник пожар на нефтехранилище, пылал резервуарный парк на территории промышленной площадки "Грушевая" ("Грушевая балка").