Росіяни атакували Миколаїв та скоротили обсяги захоплення територій. Хронологія війни - день 1529

2 травня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі субота, 2 травня. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті, найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямок. Тим часом не припиняються й повітряні атаки ворога. Росіяни застосовують нові технології в дронах, завдяки чому можуть коригувати удари в реальному часі та уникати ППО.

Як проходить 1529-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Миколаїв під атакою "шахедів". Росіяни знову вдарили по енергетичній інфраструктурі.

У квітні РФ захопила на 11,9% менше території, ніж у березні, незважаючи на зростання кількості штурмів, — Deep State. Як повідомляють аналітики, інтенсивність атак зросла на 2,2%, але ефективність знизилася: у середньому росіянам потрібно близько 36 штурмів, щоб зайняти 1 кв.

Основний поступ припав на Донецьку область — 53 кв км, що майже вдвічі менше, ніж у березні. Далі йдуть Сумська область – 44 кв км, Харківська – 22% від загального просування та Запорізька – 12%.

Також скоротилася зона окупації на Дніпропетровщині – зі 105 до 98 кв км. За три місяці Сили оборони України зменшили її на 89 кв.

Темпи просування росіян на фронті. Статистика DeepState

Посланці президента США Віткофф і Кушнер не поспішають з візитом до Києва, тому що у США вважають, що відновлення участі в мирних переговорах не принесе відчутних результатів — Kyiv Independent з посиланням на джерела.

За словами одного із джерел, у Віткоффа є проблеми з тим, що до Києва доводиться їхати поїздом: "йому це складно". Водночас глибша проблема полягає у відсутності прогресу в переговорах — та ризику, що візит викриє цей глухий кут

