Россияне атаковали Николаев и сократили объемы захвата территорий. Хронология войны — день 1529

2 мая "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре суббота, 2 мая. Российские оккупанты продолжают давить на фронте, самыми горячими остаются Покровское и Гуляйпольское направление. Тем временем не прекращаются и воздушные атаки врага. Россияне применяют новые технологии в дронах, благодаря чему могут корректировать удары в реальном времени и избегать ПВО.

Как проходит 1529-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Николаев под атакой "шахедов". Россияне снова ударили по энергетической инфраструктуре.

В апреле РФ захватила на 11,9% меньше территории, чем в марте, несмотря на рост штурмов, — Deep State. Как сообщают аналитики, интенсивность атак выросла на 2,2%, но эффективность снизилась: в среднем россиянам нужно около 36 штурмов, чтобы занять 1 кв. км.

Основное продвижение пришлось на Донецкую область — 53 кв км, что почти вдвое меньше, чем в марте. Далее следуют Сумская область – 44 кв. км, Харьковская – 22% от общего продвижения и Запорожская – 12%.

Также сократилась зона оккупации на Днепропетровщине – со 105 до 98 кв. км. За три месяца Силы обороны Украины снизили ее на 89 кв.

Темпы продвижения россиян на фронте. Статистика DeepState

Посланники президента США Уиткофф и Кушнер не спешат с визитом в Киев, потому что в США считают, что возобновление участия в мирных переговорах не принесет ощутимых результатов – Kyiv Independent со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, у Уиткоффа есть проблемы с тем, что в Киев приходится ехать на поезде: "ему это сложно". В то же время глубокая проблема заключается в отсутствии прогресса в переговорах и риска, что визит разоблачит этот тупик

