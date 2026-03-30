Росія вдарила по пологовому в Слов’янську. Як зараз виглядає місто (репортаж Яна Доброносова)

Місто всього в 11 км від лінії фронту

У понеділок, 30 березня, Росія завдала авіаудару по Слов'янську. Вже відомо про щонайменше одного постраждалого, руйнувань зазнали будинки та держустанови.

На місці подій вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. За даними начальника МВА Вадима Ляха, Росія поцілила в пологовий будинок.

"Сьогодні, об 11:50, ворог завдав авіаудару по нашому місту. КАБи, центральна частина Словʼянська. Зруйновані навчальний заклад, магазин. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, державні установи", — йдеться в повідомленні.

Вулиці Слов'янська після атаки 30 березня. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зруйнований будинок після атаки Слов'янська 30 березня. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пожежа після атаки Слов'янська 30 березня. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як повідомили в МВА, поранення отримав 42-річний чоловік. Як видно на фото, одна з вулиць міста фактично перетворилась в руїни. Пошкоджено чимало житлових будинків, серед яких багатоповерхівки. Вулиці усипані уламками будівель, скла та дерева. Подекуди зустрічаються частини снарядів, якими було атаковано Слов'янськ.

Уламок боєприпаса. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зруйновані будинки у Слов'янську після атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як виглядає Слов'янськ після атаки 30 березня. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Окрім того, серед пошкоджених будівель — єдиний на Донеччині пологовий будинок.

"На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали", — підкреслив Лях.

На місці влучання вже працюють усі екстрені служби, людям надається допомога. Наразі Слов'янськ за понад 11 км від лінії фронту. Росія щодня атакує це місто, застосовуючи КАБи, дрони та артилерію.

