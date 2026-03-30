У врага есть всего несколько минут. В ВСУ ввели цифровой сервис для быстрого уничтожения окупантов

Пока другие ждут разрешения, бойцы 8 корпуса уже уничтожают цель

Группировка войск "Курск" под управлением 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ первой превратила уничтожение врага в цифровой сервис. Принцип работы Target Hub простой как онлайн служба такси.

Как рассказали на Facebook-странице 8 корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных Cил Украины, группировка "Курск" под управлением 8 корпуса первой полноценно ввела модуль Target Hub в системе ситуативной осведомленности Delta. Все работает в одном интерфейсе.

Оператор фиксирует цель глазами разведчиков, сразу видит, какое подразделение и чем может его немедленно поразить и мгновенно передает команду на уничтожение. Без кучи бумаг, телефонных согласований и потерянных часов, — говорится в сообщении

Раньше это происходило гораздо дольше: обнаружил цель, но не можешь ее сам уничтожить – нужно писать распоряжение, согласовывать, передавать по цепочке вверх и ждать решения. Иногда процесс затягивался на трое суток, за это время цель могла просто исчезнуть.

Как теперь: принцип простой как онлайн служба такси: видим "клиента" – назначаем ближайшую доступную "машину" – получаем поездку врага на тот свет. Все за минуты, — рассказали военные

Какие преимущества у модуля Target Hub

позволяет быстро создавать и классифицировать цели;

дает возможность назначать исполнителей для ликвидации цели,

позволяет расставлять приоритеты для поражения.

Target Hub в режиме реального времени решает распространенную проблему, когда сразу несколько разных подразделений пытаются атаковать одну и ту же цель, тратя лишние боеприпасы и время. Он значительно упрощает координацию огня как внутри одного подразделения, так и между соседними бригадами. А благодаря единой цифровой экосистеме уменьшает риск потери данных или ошибки человека, — говорится в сообщении

Система Target Hub два месяца отрабатывалась и совершенствовалась в реальных боевых условиях на Северо-слобожанском направлении. Участие в этом принимали разработчики из Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны (ЦИРОТ). Они работали в составе отряда "5 Центр ISTAR" совместно с группой цифрового развития штаба корпуса.

Разработчики получали от бойцов впечатление от работы с Target Hub и предложения, как сделать систему более удобной и эффективной. Сейчас Target Hub разворачивается по всей зоне ответственности УО "Курск" и уже работает на оперативном уровне в Центре объединенной огневой поддержки и подчиненных подразделениях.

Остальные группировки ВСУ уже заинтересовались новой системой. 8-й корпус готов стать базой для масштабирования этой технологии на все Силы Обороны Украины.

У окупантов больше нет условных 3 суток, пока мы согласовываем бумаги. У них есть несколько минут, чтобы помолиться, — резюмировали в 8 корпусе ДШВ

