У ворога є лише кілька хвилин. У ЗСУ запровадили цифровий сервіс для швидкого знищення окупантів

Поки інші чекають на дозвіл, бійці 8 корпусу вже знищують ціль

Угруповання військ "Курськ" під управлінням 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ першим перетворило знищення ворога на цифровий сервіс. Принцип роботи Target Hub простий, як онлайн служба таксі.

Як розповіли на Facebook-сторінці 8 корпусу Десантно-штурмових військ Збройних Cил України, угруповання "Курськ" під управлінням 8 корпусу першим повноцінно запровадило модуль Target Hub у системі ситуативної обізнаності Delta. Все працює в одному інтерфейсі.

Оператор фіксує ціль очима розвідників, відразу бачить, який підрозділ і чим може її негайно вразити і миттєво передає команду на знищення. Без купи паперів, телефонних узгоджень і змарнованих годин, — йдеться у повідомленні

Раніше це відбувалося значно довше: виявив ціль, але не можеш її сам знищити – треба писати розпорядження, узгоджувати, передавати по ланцюжку нагору та чекати рішення. Іноді процес затягувався на три доби, за цей час ціль могла просто зникнути.

Як є тепер: принцип простий як онлайн служба таксі: бачимо "клієнта" — призначаємо найближчу доступну "машину" — отримуємо поїздку ворога на той світ. Все за хвилини, — розповіли військові

Яки переваги має модуль Target Hub

дозволяє швидко створювати і класифікувати цілі;

дає змогу призначати виконавців для ліквідації цілі,

дозволяє розставляти пріоритети для ураження.

Target Hub у режимі реального часу вирішує поширену проблему, коли одразу кілька різних підрозділів намагаються атакувати одну й ту саму ціль, витрачаючи зайві боєприпаси і час. Він суттєво спрощує координацію вогню як усередині одного підрозділу, так і між сусідніми бригадами. А завдяки єдиній цифровій екосистемі зменшує ризик втрати даних чи людської помилки, — йдеться у повідомленні

Систему Target Hub два місяці відпрацьовували і вдосконалювали у реальних бойових умовах на Північно-слобожанському напрямку. Участь у цьому брали розробниками з Центру інновацій і розвитку оборонних технологій Міністерства оборони (ЦІРОТ). Вони працювали у складі зведеного загону "5 Центр ISTAR" спільно з групою цифрового розвитку штабу корпусу.

Розробники отримували від бійців враження від роботи з Target Hub та пропозиції, як зробити систему зручнішою та ефективнішою. Зараз Target Hub розгортається по всій зоні відповідальності УВ "Курськ" і вже працює на оперативному рівні в Центрі об’єднаної вогневої підтримки та підпорядкованих підрозділах.

Інші угруповання ЗСУ вже зацікавилися новою системою. 8 корпус готовий стати базою для масштабування цієї технології на всі Сили Оборони України.

У окупантів більше немає умовних 3 діб, поки ми погоджуємо папери. У них є лише кілька хвилин, щоб помолитися, — резюмували у 8 корпусі ДШВ

