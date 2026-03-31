Жестокие убийства, массовые захоронения и пытки. Как Буча пережила террор России в 2022 году (фото)

Город почти месяц был оккупирован россиянами

Одним из самых кровавых и жестоких событий после российского полномасштабного вторжения является оккупация Бучи, Ирпеня и Гостомеля. 31 марта ежегодно Украина отмечает годовщину их освобождения.

В первые минуты успешная работа ВСУ и Сил обороны вызвала восторг и улыбку ровно до того момента, как мир не увидел страшные последствия прихода россиян. "Телеграф" расскажет не только хронологию этих событий, но и покажет первые кадры из города.

Освобождение Бучи, показавшее миру настоящее лицо Кремля

После начала полномасштабного вторжения уже 27 февраля первые подразделения российской армии начали заходить в Бучу. В течение почти недели шли жестокие бои, однако уже с 12 марта город был фактически оккупирован. В Буче не было ни света, ни воды, а люди жили в подвалах.

Буча, Ирпень, Гостомель на карте

Буча после освобождения. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Танки на улицах Бучи. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

С 11 марта в сети все больше писали про зверства россиян: обстрелы гражданских, так называемую "фильтрацию" и расстрелы при попытке эвакуироваться. Параллельно с издевательствами российская армия укрепляла свои позиции, ведь Буча должна была стать плацдармом для наступления на Киев. 22 марта ВСУ перешли в контрнаступление и вытеснили россиян из города.

Городской парк в Буче. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Украинский танк в Буче. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Первые сообщения об освобождении Бучи появились 31 марта 2022 года, однако официально это подтвердили 1 апреля. Радость от события затмило то, что увидели военные на улицах, в подвалах и домах. Первые кадры о зверствах оккупантов появились примерно 3-4 апреля, тогда об этом говорил весь мир.

Восстановление Бучи после освобождения. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как выглядели дома в Буче в 2022 году. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Безымянные могилы в Буче. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Самые жестокие поступки россиян:

пытки гражданских — людей находили с завязанными руками забитыми до смерти или убитыми выстрелом в голову;

убийства женщин, детей и пожилых людей — иногда были случаи пыток даже не совершеннолетних;

массовые захоронения гражданских без какой-либо идентификации;

Точное количество погибших в Буче не могут назвать до сих пор, но эта цифра уже пересекла более 400 гражданских. И это только в Буче, а похожую судьбу имел Ирпень, Гостомель и соседние города Киевской области.

Свалит авто в Буче. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Добавим, что в Центре противодействия дезинформации уже показали, как Россия на протяжении почти 4 лет пыталась оправдать свои преступления, распространяя фейки и т.д.

