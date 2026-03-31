Жорстокі вбивства, масові поховання та катування. Як Буча пережила терор Росії у 2022 (фото)

Місто майже місяць було окуповане росіянами

Наразі однією з найкривавіших та жорстокіших подій після російського повномасштабного вторгнення є окупація Бучі, Ірпеня та Гостомеля. 31 березня щороку Україна відзначає роковини їх звільнення.

У перші хвилини успішна робота ЗСУ та Сил оборони викликала захват та посмішку рівно до того моменту, як світ не побачив страшні наслідки приходу росіян. "Телеграф" розповість не тільки хронологію цих подій, а й покаже перші кадри з міста.

Звільнення Бучі, яке показало світу справжнє обличчя Кремля

Після початку повномасштабного вторгнення вже 27 лютого перші підрозділи російської армії почали заходити в Бучу. Протягом майже тижня точились жорстокі бої, однак вже з 12 березня місто було фактично окуповане. У Бучі не було ні світла, ні води, а люди жили в підвалах.

Буча, Ірпінь, Гостомель на карті

Буча після звільнення. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Танки на вулицях Бучі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

З 11 березня у мережі дедалі більше писали про звірства росіяни: обстріли цивільних, так звану "фільтрацію" та розстріли під час спроби евакуюватись. Паралельно зі знущаннями російська армія укріплювала свої позиції, адже Буча мала стати плацдармом для наступу на Київ. 22 березня ЗСУ перейшли в контрнаступ та витіснили росіян з міста.

Міський парк у Бучі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Український танк у Бучі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Перші повідомлення про звільнення Бучі з'явились 31 березня 2022 року, однак офіційно це підтвердили 1 квітня. Радість від події затьмарило те, що побачили військові на вулицях, у підвалах та будинках. Перші кадри про звірства окупантів з'явились приблизно 3-4 квітня, тоді про це говорив весь світ.

Відновлення Бучі після звільнення. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як виглядали будинки у Бучі у 2022. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Безіменні могили у Бучі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Найжорстокіші вчинки росіян:

катування цивільних — людей знаходили з зав'язаними руками забитими до смерті або вбитими пострілом в голову;

вбивства жінок, дітей та літніх людей — подекуди теж були випадки катування навіть не повнолітніх;

масові поховання цивільних без будь-якої ідентифікації;

Точну кількість загиблих в Бучі не можуть назвати й досі, але ця цифра вже перетнула понад 400 цивільних. І це лише в Бучі, а схожу долю мав Ірпінь, Гостомель та сусідні міста Київської області.

Звалише авто у Бучі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Додамо, що в Центрі протидії дезінформації вже показали, як Росія протягом майже 4 років намагалась виправдати свої злочини, поширюючи фейки тощо.

