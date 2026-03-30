Обгорілі стіни та вибиті вікна. Як зараз виглядає відомий готель Слов’янська (репортаж Яна Доброносова)

Тут часто зупинялись журналісти та політики

Росія майже щодня обстрілює Слов'янськ, який в понад 11 км від лінії фронту. Так, внаслідок чергових атак значних руйнувань зазнав відомий готель "Україна"

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов вже показав, як він виглядає зараз. Зауважимо, що готель не раз страждав від ударів Росії, але цьогорічна атака майже його знищила.

Як видно на фото, будівля вкрилась сажею та слідами від вогню. Букви "Готель "України" повністю зруйновано, зі стін повилітали вікна, подекуди є руйнування фасаду. На першому поверху вже забили усі вхідні отвори фанерою, аби люди не могли туди зайти. Адже перебування у цьому приміщенні наразі небезпечне.

Готель "Україна" у Слов'янську після атаки Росії. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як раніше виглядав готель

Готель "Україна" у Слов'янську — це відомий готельний комплекс у центрі міста. Він зазнавав кілька разів значних руйнувань унаслідок російських обстрілів. Тут часто зупинялись журналісти, волонтери, військові, але 29 березня 2026 року будівля отримала серйозні пошкодження.

Готель мав 27 номерів різних категорій від люксу до стандарту. На території був ресторан "Art-Café Атмосфера", а влітку працював басейн просто неба.

Басейн на території готелю "Україна" в Слов'янську

Нагадаємо, що 30 березня Росія атакувала Слов'янськ КАБами. Зафіксовано влучання у житлові будинки та багатоповерхівки, пошкоджено адмінбудівлю та пологовий будинок. Відомо щонайменше про одного постраждалого.

