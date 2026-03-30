Обгорелые стены и выбитые окна. Как сейчас выглядит известная гостиница Славянска (репортаж Яна Доброносова)

Здесь часто останавливались журналисты и политики

Россия почти ежедневно обстреливает Славянск, который находится в более чем 11 км от линии фронта. Так, в результате очередных атак значительные разрушения получила известная гостиница "Украина"

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов уже показал, как она выглядит сейчас. Заметим, что отель не раз страдал от ударов России, но эта атака почти его уничтожила.

Как видно на фото, здание покрылось сажей и следами огня. Буквы "Отель "Украина" полностью разрушены, со стен вылетели окна, кое-где разрушен фасад. На первом этаже уже забили все входные отверстия фанерой, чтобы люди не могли туда зайти. Ведь пребывание в этом помещении пока опасно.

Отель "Украина" в Славянске после атаки России. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как выглядит гостиница "Украина" в Славянске после атаки России Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Гостиница "Украина" в Славянске — это известный гостиничный комплекс в центре города. Он получал несколько раз значительные разрушения в результате российских обстрелов. Здесь часто останавливались журналисты, волонтеры, военные, но 29 марта 2026 года здание получило серьезные повреждения.

Как раньше выглядела гостиница "Украина" в Славянске

Отель имел 27 номеров разных категорий от люкса до стандарта. На территории был ресторан "Art-Café Атмосфера", а летом работал бассейн под открытым небом.

Бассейн на территории гостиницы "Украина" в Славянске

Напомним, что 30 марта Россия атаковала Славянск КАБами. Зафиксировано попадание в жилые дома и многоэтажки, повреждено админздание и роддом. Известно, по меньшей мере, об одном пострадавшем.

