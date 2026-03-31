Последствия атаки дронов на Полтавщину и угроза НАТО со стороны России. Хронология войны — день 1497

31 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре вторник, 31 марта. Российские войска продолжают давление по линии фронта, пытаясь продвинуться, несмотря на сорванное весеннее наступление. Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, оккупантам пришлось перераспределением силы из-за неудачи. Тем временем воздушные атаки мирных городов не прекращаются.

Как проходит 1497-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 31 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Полтавском районе Полтавщины упали обломки БпЛА. Поврежден многоквартирный дом, один пострадал, — ОВА.

Если Украина упадет, Россия пойдет на страны НАТО, — Зеленский в интервью Fox News. Журналист Fox News опубликовал часть разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским:

"Россия делится с Ираном всем, что знает об этой войне, всем опытом, который получила во время войны против Украины. Они уже делятся этим с иранцами. Мы это точно знаем", — отметил президент.

Также Зеленский заявил, что не может подтвердить передачу ракет, однако не исключает этого. Отдельно он подчеркнул, что РФ заинтересована в затягивании конфликта между США и Ираном, чтобы отвлечь внимание от Украины и снизить поддержку Киева.

Ситуацией в Украине 30 марта можно ознакомиться в этом материале: Россияне атаковали Полтаву, а Сырский оценил мобилизацию в Украине. Хронология войны — день 1496

О новостях и событиях 29 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Скандал из Rheinmetall и смертельный удар по Краматорску. Хронология войны — день 1495

О происходящем 28 марта читайте в трансляции:Ультиматум США по поводу Донбасса и последствия атаки на Николаевщину. Хронология войны — день 1494