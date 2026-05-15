Горькие слезы и много игрушек. Как сейчас выглядит место попадания в дом в Киеве (репортаж Яна Доброносова)

Спасатели закончили разбор завалов

В Киеве 15 мая в День траура люди создали мемориал у разрушенного Россией дома. В результате попадания погибли 24 человека, среди которых трое детей.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов уже побывал на месте события. Известно, что Россия атаковала столицу в ночь на 14 мая. Тогда произошло попадание в многоэтажку, подъезд которой рухнул. Ранения получили более 50 человек.

"24 жителя Киева убила Россия атакой на столицу 14 мая. Среди погибших 12-летняя девочка и девушки 15-ти и 17-ти лет", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мемориал у дома в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Мемориал у дома в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди принесли много игрушек и цветов на мемориал. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как выглядит место попадания в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как видно на фото, менее чем за день на месте попадания образовался мемориал с большим количеством игрушек, фото и цветов. Люди продолжают их приносить и не сдерживают слезы.

По состоянию на 15 мая 17:00 спасатели закончили аварийно-восстановительные работы на месте российского удара по многоэтажке в Дарницком районе.

"В результате атаки в ночь на 14 мая разрушен подъезд с 9 по 1 этажа. Более суток на месте работали оперативные и коммунальные службы города, волонтеры: в общей сложности, 401 человек и 84 единицы техники, из них от ГСЧС — 180 спасателей и 54 единицы пожарно-спасательной техники", — сообщили в ГСЧС.

Спасатели работают на месте попадания в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди приносят цветы и игрушки к разрушенному дому. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Мемориал у дома в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото девушки, погибшей в результате атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как выглядит многоэтажка после попадания. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

За время работы было вывезено более 3800 куб. м обломков строительных конструкций. Кинологи обследовали более 2 тыс. кв. м территории. Была оказана помощь 477 людям.

Напомним, что в Москве уже оправдались за атаку на столицу 14 мая. Кремль назвал ее ударом "возмездия", что возмутило не только украинцев, а даже россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что утром 15 мая в Киеве раздались взрывы. Россия атаковала столицу дронами.