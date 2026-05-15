Гіркі сльози та купа іграшок. Як зараз виглядає місце влучання в будинок в Києві (репортаж Яна Доброносова)

Рятувальники закінчили розбір завалів

У Києві 15 травня в День жалоби люди створили меморіал біля зруйнованого Росією будинку. Внаслідок влучання загинуло 24 людини, серед яких троє дітей.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов вже побував на місці події. Відомо, що Росія атакувала столицю в ніч на 14 травня. Тоді сталось влучання у багатоповерхівку, під'їзд якої обвалився. Поранення отримало понад 50 людей.

"24 мешканці Києва вбила Росія атакою на столицю 14 травня. Серед загиблих 12-ти річна дівчинка, та дівчата 15-ти й 17-ти років", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Меморіал біля будинку в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди принесли багато іграшок та квітів на меморіал. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як виглядає місце влучання в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як видно на фото, менше ніж за день на місці влучання утворився меморіал з великою кількістю іграшок, фото та квіті. Люди продовжують їх приносити та не стримують сльози.

Станом на 15 травня 17:00 рятувальники закінчили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі.

"Внаслідок атаки в ніч на 14 травня зруйнований під’їзд з 9 по 1 поверхи. Понад добу на місці працювали оперативні та комунальні служби міста, волонтери: загалом, 401 людина та 84 одиниці техніки, з них від ДСНС – 180 рятувальників та 54 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки", — повідомили в ДСНС.

Рятувальники працюють на місці влучання в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди приносять квіти та іграшки до зруйнованого будинку. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Меморіал біля будинку в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото дівчини, яка загинула внаслідок атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як виглядає багатоповерхівка після влучання. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

За час роботи було вивезено понад 3800 куб. м уламків будівельних конструкцій. Кінологи обстежили більш як 2 тис. кв. м території. Було надано допомогу 477 людям.

