"Це не війна декількох кампаній": у Раді озвучили прогноз на 2024 рік

Нардеп розповів, до чого мають бути готові українці

У 2024 році на фронті Україна буде проводити більше асиметричних дій. Проте жодна з операцій остаточно не забезпечить перемогу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Він підкреслив, що боротьба з російськими окупантами — це не війна однієї чи навіть декількох військових кампаній.

"На мою думку, з нашого боку буде більше асиметричних дій, решту сказати не можу. Але ми маємо бути готовим до того, що російсько-української війна — це не війна однієї чи навіть декількох військових кампаній, жодна з них остаточно не забезпечуватиме перемогу", — сказав Завітневич.

Він зазначив, що це реалії, які необхідно сприймати з розумінням. Нардеп підкреслив, що для наближення перемоги потрібні щоденні спільні зусилля.

"Немає у світі такої сили, що могла б зламати національний спротив українського народу, його прагнення до волі та мужність відстояти власну державу", — зазначив Завітневич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака, російські окупанти зможуть продовжувати активний наступ ще кілька місяців. Після цього ситуація перейде до рук України.