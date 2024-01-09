"Это не война нескольких кампаний": в Раде озвучили прогноз на 2024 год

Нардеп рассказал, к чему должны быть готовы украинцы

В 2024 году на фронте Украина будет проводить больше асимметричных действий. Однако ни одна из операций окончательно не обеспечит победу.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. Он подчеркнул, что борьба с российскими оккупантами — это не война одной или нескольких военных кампаний.

"По моему мнению, с нашей стороны будет больше асимметричных действий, остальное сказать не могу. Но мы должны быть готовы к тому, что российско-украинская война — это не война одной или даже нескольких военных кампаний, ни одна из них окончательно не будет обеспечивать победу", – сказал Завитневич.

Он отметил, что это реалии, которые нужно воспринимать с пониманием. Нардеп подчеркнул, что для приближения победы нужны ежедневные совместные усилия.

"Нет в мире такой силы, что могла бы сломить национальное сопротивление украинского народа, его стремление к свободе и мужество отстоять собственное государство", — отметил Завитневич.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Ступака, российские оккупанты смогут продолжать активное наступление еще несколько месяцев. После этого ситуация перейдет в руки Украины.