"Без мобілізації не виживемо": сержант ЗСУ назвав три варіанти майбутнього українців

Сержант ЗСУ жорстко пояснив, чому потрібно проводити мобілізацію

Громадянам України необхідно зрозуміти, що без проведення мобілізації вони вижити не зможуть, оскільки в такому разі перспективи будуть не дуже радісні.

Як розповів у розмові з "Телеграфом" речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук, всього для українців є три варіанти.

"Є ті, хто у нас досі говорить щось на кшталт "я не створений для війни". Відповім так – або ви захищатимете свою країну, або підете воювати проти неї, коли опинитеся в окупації. Або – у фільтраційний табір", — каже він.

При цьому він наголосив, що якщо в Україні не буде проведено мобілізацію, то вижити її населенню не вдасться.

Макарук нагадав, що Росія почала вторгнення з 200 тисячами окупантів, тепер розвідка оцінює їх кількість у 450-470 тисяч, а російський диктатор взагалі називає цифру в 617 тисяч.

Більше про помилки влади, військову ситуацію, а також про те, чому ми точно переможемо, читайте у матеріалі "Телеграфа" Про ситуацію на фронті, мобілізацію та приватний бізнес на війні: відверте інтерв’ю з Михайлом Макаруком

Як повідомлялося раніше, Макарук розкритикував політиків через те, що через їхні дії з новим законопроєктом про мобілізацію набір людей у ЗСУ став ще більш хаотичним.