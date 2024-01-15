"Без мобилизации не выживем": сержант ВСУ назвал три варианта будущего украинцев

Сержант ВСУ жестко объяснил, почему нужно проводить мобилизацию

Гражданам Украины необходимо понять, что без проведения мобилизации они выжить не смогут, поскольку в таком случае перспективы у них будут не очень радостные.

Как рассказал в разговоре с "Телеграфом" спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук, всего для украинцев есть три варианта.

"Есть те, кто у нас до сих пор говорит что-то вроде "я не создан для войны". Отвечу так – или вы будете защищать свою страну, или идти воевать против нее, когда окажетесь в оккупации. Или – в фильтрационный лагерь", — говорит он.

При этом он подчеркнул, что если в Украине не будет проведена мобилизация, то выжить ее населению не удастся.

Макарук напомнил, что Россия начала вторжение с 200 тысячами оккупантов, теперь разведка оценивает их количество в 450-470 тысяч, а российский диктатор и вовсе называет цифру в 617 тысяч.

Больше об ошибках власти, военной ситуации, а также о том, почему мы точно победим, читайте в материале "Телеграфа" О ситуации на фронте, мобилизации и частном бизнесе на войне: откровенное интервью с Михаилом Макаруком

Как сообщалось ранее, Макарук раскритиковал политиков из-за того, что из-за их действий с новым законопроектом о мобилизации набор людей в ВСУ стал еще более хаотическим.