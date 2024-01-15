Цинічний популізм: відомий волонтер звинуватив нардепів у спекуляції на любові до армії

Потрібні важливі законопроєкти для адаптації військових

Хаотичне посилення мобілізації, яке з новим законопроєктом стало ще більш безладним, є прямою ознакою безвідповідальності політиків. А заяви нардепів про співпереживання до військових на тлі цього виглядають цинічними.

Таку думку висловив "Телеграфу" спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук. На його думку, держава зосередилась виключно на тому, як збільшити кількісний склад військ, але не дбає про адаптацію бійців після повернення з фронту.

"Влада всіляко гальмує такий потрібний законопроєкт. Ніяк не реагує (включаючи верховного головнокомандувача) на нападки на військових з боку деяких неадекватних депутатів. І те, що Безугла, яка особливо відзначилася в цьому плані, написала заяву на вихід з фракції "Слуга народу", нічого не означає, поки її не зачитали у Верховній Раді та не ухвалили відповідне рішення", — зауважив Макарук.

За його словами, розповіді парламентаріїв про те, як вони переживають за військових, як люблять нашу армію, виглядають цинічною популістичною маячнею на тлі їхньої бездіяльності.

"Де законопроєкти про захист військовослужбовців, повернення військових у мирне життя? Держава намагається (і в неї не дуже виходить) робити все, щоб людина потрапила до армії. Але не намагається вирішувати таке важливе завдання, як адаптація військовослужбовців, що повернулися. Є проблеми з виплатами сім’ям загиблих, багато інших", – додав сержант ЗСУ.

Більше про помилки влади, військову ситуацію, а також про те, чому ми точно переможемо, читайте у матеріалі "Телеграфу" Про ситуацію на фронті, мобілізацію та приватний бізнес на війні: відверте інтерв’ю з Михайлом Макаруком

Раніше "Телеграф" писав, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію міститиме перелік конкретних захворювань, через які людина не може бути мобілізованою. Від старої системи із групами інвалідності відмовляться.