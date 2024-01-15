Циничный популизм: известный волонтер обвинил нардепов в спекуляции на любви к армии

Нужны важные законопроекты для адаптации военных

Хаотическое усиление мобилизации, которое с новым законопроектом стало еще более беспорядочным, является прямым признаком безответственности политиков. А заявления нардепов о сопереживании к военным на фоне этого выглядят циничными.

Такое мнение высказал "Телеграфу" спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук. По его мнению, государство сосредоточилось исключительно на том, как увеличить количественный состав войск, но не заботится об адаптации бойцов после возвращения с фронта.

"Власть всячески тормозит такой нужный законопроект. Никак не реагирует (включая верховного главнокомандующего) на нападки на военных со стороны некоторых неадекватных депутатов. И то, что особо отличившаяся в этом плане Безуглая написала заявление на выход из фракции "Слуга народа", ничего не значит, пока ее не зачитали в Верховной Раде и не приняли соответствующее решение", — отметил Макарук.

По его словам, рассказы парламентариев о том, как они переживают за военных, как любят нашу армию, выглядят циничным популистическим бредом на фоне их бездействия.

"Где законопроекты о защите военнослужащих, возвращении военных в мирную жизнь? Государство пытается (и у него не очень получается) делать все, чтобы человек попал в армию. Но не пытается решать такую важную задачу, как адаптация вернувшихся военнослужащих. Есть проблемы с выплатами семьям погибших, многие другие", – добавил сержант ВСУ.

Больше об ошибках власти, военной ситуации, а также о том, почему мы точно победим, читайте в материале "Телеграфа" О ситуации на фронте, мобилизации и частном бизнесе на войне: откровенное интервью с Михаилом Макаруком

Ранее "Телеграф" писал, что новая редакция законопроекта о мобилизации будет содержать перечень конкретных заболеваний, из-за которых человек не может быть мобилизован. От старой системы с группами инвалидности откажутся.