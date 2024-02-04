Бійці ЗСУ врятували побратимів від росіян за допомогою дрону: епічне відео

Порятунком своїх бойових товаришів за допомогою дрона відзначились бійці 14-го окремого полку БпАК

Українські воїни за допомогою своїх дронів здатні не лише знищувати цілі колони супротивника, а й рятувати своїх побратимів. Черговий такий випадок трапився на фронті.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. Він розповідає про порятунок українських військових за допомогою дрону.

Порятунком своїх бойових товаришів за допомогою дрона відзначились бійці 14-го окремого полку БпАК.

"Росіяни зайняли перший поверх будівлі, у якій знаходилися українські захисники. Але на допомогу прийшли дрони! Поки безпілотники знищували противника, оборонці успішно вибралися й відійшли", — йдеться у повідомленні.

Свої слова у СтратКомі підтвердили епічним відео з місця подій.

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