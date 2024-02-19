От победы добра до ядерного апокалипсиса: СМИ назвали варианты завершения войны в Украине

Украина может победить, может проиграть, а может "подвеситься в воздухе"

Сейчас положение вещей демонстрирует, что есть только четыре наиболее вероятных варианта завершения войны в Украине. Они охватывают весь спектр: от полной победы Украины над российскими террористами до тотальной ядерной войны, поскольку диктатора Владимира Путина загнали в угол.

Об этом пишется в аналитическом материале, опубликованном Business Insider. Аналитики отмечают, что указанные ими четыре варианта завершения войны кажутся сейчас наиболее вероятными.

Вариант первый – Украина одерживает полную победу в войне, выбивает русских со своих территорий и возвращается к границам 1991 года. Эксперты считают этот вариант вполне вероятным, поскольку украинцы уже показали, что могут побеждать – делая это в самых трудных условиях. К тому же для Украины вопрос победы в войне – это вопрос существования государства.

"Я не вижу, чтобы украинцы сдавались, потому что для них это экзистенциальная война. Это не экзистенциальная война для России", – сказал изданию эксперт Элиот Коэн.

Второй вариант – Украина проигрывает войну, Россия оккупирует ее территорию или сажает в Киеве пророссийский режим. Этот вариант возможен, потому что обе армии истощены многомесячными боями, но в российскую не прекращаются потоки мяса и снарядов, а вот украинской взять людей и боеприпасы проблематично.

"В войне на истощение линии могут сломаться, если потрепанная сторона достаточно истощена. Поэтому я думаю, что передача помощи действительно имеет решающее значение", – прокомментировал это Макс Бергманн, директор программы Европы, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Третий вариант – это соглашение по принципу "как есть", то есть мирный договор подписывается с учетом состояния линии фронта на момент подписания документа. А четвертый вариант – это начало глобального мирового конфликта, плавно перерастающего во всемирную ядерную войну.

Впрочем, эксперты склонны считать, что как раз до такого варианта не дойдет, даже если диктатора Путина загнать в угол. Попытка Москвы использовать ядерное оружие приведет к полному уничтожению россиян, России, путинского режима и российской верхушки.

"Что это будет означать для режима Владимира Путина? Я думаю, что США уже достаточно убедительно заявили, что все ставки упраздняются, если Россия применит ядерное оружие", – резюмировал старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с Джейми Ши — экс-чиновником НАТО, имеющим 38-летний опыт работы в Альянсе. Он сделал свой прогноз, решится ли РФ напасть на НАТО.

Между тем, страны Балтии готовятся к тому, что Россия начнет силовое противостояние с НАТО, а потому проводят работы по созданию линий укреплений на границе. Для этих целей будет обустроено более 1000 укрепленных бункеров, а также созданы другие заграждения типа "зубов дракона", минных полей, противотанковых рвов и линий из колючей проволоки.

В Литве считают, что Россия уже готова нападать на страны Европы, поскольку находится в выгодном для себя положении. Она имеет гораздо больше военных сил, военного опыта и активно исправляет свои ошибки.