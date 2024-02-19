Від перемоги добра до ядерного апокаліпсису: ЗМІ назвали варіанти завершення війни в Україні

Україна може перемогти, може програти, а може "підвіситися у повітрі"

Зараз стан речей демонструє, що є тільки чотири найбільш ймовірні варіанти завершення війни в Україні. Вони охоплюють буквально увесь спектр: від повної перемоги України над російськими терористами до тотальної ядерної війни, оскільки диктатора Володимира Путіна загнали у кут.

Про це пишеться в аналітичному матеріалі, який опублікував Business Insider. Аналітики зазначають, що вказані ними чотири варіанти завершення війни здаються зараз найбільш ймовірними.

Варіант перший – Україна здобуває повну перемогу у війни, вибиває росіян зі своїх територій та повертається до кордонів 1991 року. Експерти вважають цей варіант цілком ймовірним, оскільки українці вже показали, що можуть перемагати – роблячи це у найважчих умовах. До того ж, для України питання перемоги у війні – це питання існування держави.

"Я не бачу, щоб українці здавалися, тому що для них це екзистенціальна війна. Це не екзистенціальна війна для Росії", – сказав виданню експерт Еліот Коен.

Другий варіант – Україна програє війну, Росія окуповує її територію, або саджає у Києві проросійський режим. Цей варіант можливий, тому що обидві армії виснажені багатомісячними боями, але у російську не припиняються потоки м'яса та снарядів, а от українській взяти людей та боєприпаси проблематично.

"У війні на виснаження лінії можуть зламатися, якщо пошарпаний бік досить виснажений. Тому я думаю, що передача допомоги справді має вирішальне значення", – прокоментував це Макс Бергманн, директор програми Європи, Росії та Євразії Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Третій варіант – це угода за принципом "як є", тобто мирний договір підписується з урахуванням стану лінії фронту на момент підписання документу. А четвертий варіант – це початок глобального світового конфлікту, який плавно переростає у всесвітню ядерну війну.

Втім, експерти схильні вважати, що якраз-от до такого варіанта не дійде, навіть якщо диктатора Путіна загнати у кут. Спроба Москви використати ядерну зброю приведе до повного знищення росіян, Росії, путінського режиму та російської верхівки.

"Що це означатиме для режиму Володимира Путіна? Я думаю, що США вже досить переконливо заявили, що всі ставки скасовуються, якщо Росія застосує ядерну зброю", – резюмував старший віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався із Джеймі Ши – ексчиновником НАТО, який має 38-річний досвід роботи в Альянсі. Він зробив свій прогноз, чи наважиться РФ напасти на НАТО.

Тим часом країни Балтії готуються до того, що Росія почне силове протистояння з НАТО, а тому проводять роботи зі створення ліній укріплень на кордоні. Для цих цілей буде облаштовано понад 1000 укріплених бункерів, а також створено інші загородження на кшталт "зубів дракона", мінних полів, протитанкових ровів та ліній з колючого дроту.

В Литві вважають, що Росія вже готова нападати на країни Європи, оскільки перебуває у вигідному для себе становищі. Вона має значно більше військових сил, військового досвіду та активно виправляє свої помилки.