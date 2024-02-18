Путин снова заявил о желании начать переговоры с Украиной: что сказал диктатор

Россия якобы готова к диалогу

Российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной. По его словам, Россия якобы готова к диалогу.

Об этом сообщают пропагандисты из ТАСС. Путин также разразился абсурдным заявлением, что его страна якобы с самого начала войны, которую она же и начала, хочет мира.

"РФ готова к диалогу по украинскому урегулированию, вопрос в том, хочет ли этого Киев… РФ даже после начала спецоперации (войны — Ред.) стремилась завершить конфликт мирным путем, но Украина этого не захотела.", — передают пропагандисты слова Владимира Путина.

Стоит отметить, что в последнее время РФ все чаще поднимает тему переговоров по войне в Украине. Так, например, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова договориться с Западом по поводу войны в Украине, но исключительно на своих условиях.

Ранее "Телеграф" писал, что снова Путин пожаловался на срыв договоренностей с Украиной и обман. Об этом он рассказал американскому пропагандисту Такеру Карлсону, которого в своей речи вспомнил Лавров.