Это же было уже: Путин обвинил Украину в "срыве переговоров" и пожаловался, что его обманули

РФ якобы настроена завершить войну именно через переговоры

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его в 2022 году якобы обманули с переговорами. Он обвинил Украину в том, что она прекратила почти завершенные мирные переговоры по указанию Вашингтона и западных стран.

Об этом говорится в интервью, которое диктатор дал американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Интервью появилось на сайте пропагандиста.

"Они достигли очень высокой стадии согласования позиций в сложном процессе, и они были почти завершены. Но после того, как мы отвели наши войска от Киева, другая сторона отвергла все эти договоренности и подчинилась указаниям западных стран, европейских стран и США бороться с Россией до конца. Кроме того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал указ, которым запретил всем вести переговоры с Россией", – посетовал диктатор.

Он в очередной раз заявил, что Россию якобы обманули, а теперь Украина выдвигает условия, на которые россияне не могут согласиться. Но РФ якобы настроена завершить войну именно из-за переговоров, однако мешает украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи по этому урегулированию, но чтобы о чем-то договориться, нужен диалог. Разве это не так?", – поплакался диктатор.

Напомним, "Телеграф" собрал основные заявления российского диктатора во время интервью пропагандисту Карлсону.

Отметим, что президент России не давал личные интервью с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Хотя желающих было немало, многочисленные запросы журналистов на разговор с Путиным не удовлетворялись.

Также "Телеграф" писал, что в Белом доме отреагировали на то, что Такер Карлсон прибыл в РФ и взял интервью у Путина. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что многие люди в США поддерживают Украину.