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Це ж було вже: Путін звинуватив Україну у "зриві переговорів" та поскаржився, що його обдурили

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Путін скаржиться, що його нібито знову обдурили Новина оновлена 09 лютого 2024, 03:06
Путін скаржиться, що його нібито знову обдурили. Фото Відкриті джерела

РФ нібито налаштована завершити війну саме через переговори

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його у 2022 році нібито надурили з переговорами. Він звинуватив Україну у тому, що вона припинила майже завершені мирні переговори за вказівкою Вашингтону та західних країн.

Про це йдеться в інтерв'ю, яке диктатор дав американському пропагандисту Такеру Карлсону. Інтерв'ю з'явилося на сайті пропагандиста.

"Вони досягли дуже високої стадії узгодження позицій у складному процесі, і вони були майже завершені. Але після того, як ми вивели наші війська з Києва, інша сторона відкинула всі ці домовленості та підкорилася вказівкам західних країн, європейських країн і США боротися з Росією до кінця. Крім того, президент України законодавчо заборонив вести переговори з Росією. Він підписав указ, яким заборонив усім вести переговори з Росією", – поскаржився диктатор.

Він вчергове заявив, що Росію нібито надурили, а тепер Україна висуває умови, на які росіяни не можуть погодитися. Але РФ нібито налаштована завершити війну саме через переговори – проте заважає український президент Володимир Зеленський.

"Ми знаємо, що він висуває якісь ідеї щодо цього врегулювання, але щоб про щось домовитися, потрібен діалог. Хіба це не так?", – поплакався диктатор.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав основні заяви російського диктатора під час інтерв'ю пропагандисту Карлсону.

Зауважимо, що президент Росії не давав особистих інтервʼю з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Хоча охочих було чимало, проте численні запити журналістів на розмову з Путіним не вдовільнялись.

Також "Телеграф" писав, що у Білому домі відреагували на те, що Такер Карлсон прибув у РФ та взяв інтервʼю у Путіна. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив на тому, що чимало людей у США підтримують Україну.

Теги:
#Переговори #Війна #Володимир Путін #Такер Карлсон