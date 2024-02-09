Зовсім хворий: Путін притягнув на інтерв'ю з Карлсоном листи від Богдана Хмельницького

Путін намагається апелювати до історичних документів

Російський диктатор Володимир Путін на інтерв'ю з американським пропагандистом Такером Карлсоном притягнув папку, у якій нібито знаходилися архівні документи – листи від гетьмана Богдана Хмельницького до московського царя. Це дуже здивувало пропагандиста.

Про це йдеться в інтерв'ю, яке диктатор дав Карлсону. Інтерв'ю з'явилося на сайті пропагандиста.

Карлсон навіть запитав Путіна, навіщо він це притягнув, та що хоче цим сказати – оскільки листи навряд чи мають стосунок до початку війни. У відповідь диктатор заявив, що листи нібито повинні продемонструвати, що українці та росіяни – "адін народ", і взагалі, повинна бути "серйозна розмова". Хоча так і не навів доказів справжності документів.

Раніше "Телеграф" писав, що Карлсон у Москві відвідав спектакль у Великому театрі, де він сидів у VIP-ложі і не дуже приховував своє обличчя. Російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали не приховували своєї радості та поширювали чутки, що Такер Карлсон ще минулого четверга приїхав до Москви для інтерв’ю з Володимиром Путіним.

Чотири місяці тому Карлсон заявляв, що намагався взяти інтерв’ю у президента Росії, але його нібито зупинив уряд США. У Росії у захваті від того, що Такер взяв інтерв’ю у їхнього лідера та очікують, що "Путіна на Заході почують дуже багато людей. І велика кількість людей замислиться над тим, що відбувається в Україні та російською політикою".