Совершенно больной: Путин притащил на интервью с Карлсоном письма от Богдана Хмельницкого

Путин пытается апеллировать к историческим документам

Российский диктатор Владимир Путин на интервью с американским пропагандистом Такером Карлсоном притащил папку, в которой якобы находились архивные документы – письма от гетмана Богдана Хмельницкого московскому царю. Это очень удивило пропагандиста.

Об этом говорится в интервью, которое диктатор дал Карлсону. Интервью появилось на сайте пропагандиста.

Карлсон даже спросил Путина, зачем он это приволок, и что хочет этим сказать – поскольку письма вряд ли имеют отношение к началу войны. В ответ диктатор заявил, что письма якобы должны продемонстрировать, что украинцы и россияне – "один народ", и вообще должен быть "серьезный разговор". Хотя так и не привел доказательств подлинности документов.

Ранее "Телеграф" писал, что Карлсон в Москве посетил спектакль в Большом театре, где он сидел в VIP-ложе и не очень скрывал свое лицо. Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы не скрывали своей радости и распространяли слухи, что Такер Карлсон еще в прошлый четверг приехал в Москву для интервью с Владимиром Путиным.

Четыре месяца тому назад Карлсон заявлял, что пытался взять интервью у президента России, но его якобы остановило правительство США. В России в восторге от того, что Такер взял интервью у их лидера и ожидают, что "Путина на Западе услышат очень много людей. И большое количество людей задумается над происходящим в Украине и российской политикой".