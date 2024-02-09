Поляки, Ленін, Сталін та австро-німці: Путін знову наговорив маячні про Україну

Маячня, яку наговорив Путін – це квінтесенція російських марень щодо України

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з американським пропагандистом Такером Карлсоном наговорив багато псевдоісторичної маячні. Він влаштував американцю "історичний екскурс" на майже півгодини; на восьмій хвилині Карлсон заявив, що це не стосується теми зустрічі та він заплутався, але Путіна це не зупинило.

Про це йдеться в інтерв'ю, яке диктатор дав Карлсону. Інтерв'ю з'явилося на сайті пропагандиста.

Зокрема, за версією Путіна, саму назву "Україна" нібито придумали поляки. Ідея українського народу просувалася "австро-німецьким генштабом". Території Україні нібито видав Ленін, а зібрав землі докупи – Сталін. Про те, що кожна заява вступає у протиріччя з попередньою, Путін навіть не подумав.

Також російський диктатор заявив, що усі лівобережні землі нібито "історично належать Росії". Тобто, він дав зрозуміти, що буде продовжувати війну як мінімум доти, доки не захопить території, на які претендує. Саме із цим, скоріше за все, пов'язана вимога Путіна, скерована до США та НАТО – що Захід повинен визнати вже окуповані території України російськими, а також "домовлятися" з Кремлем з урахуванням "російських інтересів".

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав основні заяви російського диктатора під час інтерв'ю пропагандисту Карлсону.

Зауважимо, що президент Росії не давав особистих інтервʼю з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Хоча охочих було чимало, проте численні запити журналістів на розмову з Путіним не вдовільнялись.

Також "Телеграф" писав, що у Білому домі відреагували на те, що Такер Карлсон прибув у РФ та взяв інтервʼю у Путіна. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив на тому, що чимало людей у США підтримують Україну.